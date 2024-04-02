Yargıtay Başkanı seçiminde yine sonuç çıkmadı

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca, Kerkez ve Şentürk'ün katıldığı 12'nci tur oylama yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 98, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 105, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 108 oy aldı. Seçime katılım 326 olarak kayıtlara geçerken kullanılan oylardan 3'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Seçim 13'üncü tur oylaması ile devam ediyor. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.