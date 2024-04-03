Yargıtay başkanlığı seçimi 14'üncü turda da sonuçlanmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta dolmuştu. Yüksek Mahkeme'nin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da geçen hafta pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 14'üncü tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken, 22 boş oy kullanıldı, 77 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim gerçekleştirilecek 15. tur ile devam edecek.