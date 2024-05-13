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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 36'ıncı turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 36'ıncı tur oylamasında da adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimler 37'inci tur oylama ile yarın devam edecek.

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:57 - Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 36'ıncı turda da sonuç çıkmadı
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Anayasa'ya göre, her 5 turda bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi günü 8'inci kez adaylık başvuruları alınarak Yargıtay Genel Kurulu'nda oylama devam etti. Otuz altıncı tur oylamada Akarca 111, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 169 oy aldı. 327 Yargıtay üyesinin oy kullandığı 36'ıncı tur oylamada 11 boş, 36 geçersiz oy çıktı ve hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Yargıtay Birinci Başkanlık seçiminin 37'inci turu yarın devam edecek.

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