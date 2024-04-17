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Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç yok

Yargıtay Başkanlığı seçimlerinin 19 ve 20'inci tur oylamalarında adaylar, salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimler yeniden aday başvuruları alınarak yapılacak 21'inci tur oylaması ile devam edecek.

DHA17 Nisan 2024 Çarşamba 13:20 - Güncelleme:
Yargıtay Başkanlığı seçiminde yine sonuç yok
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. İki hafta boyunca 5'er turdan oluşan 3 seçim kapsamında toplam 15 tur oylama yapıldı. Adayların hiçbiri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine Ramazan Bayramı tatili sonrası adaylardan 4'üncü kez adaylık başvurusu alınarak, seçim tekrarlandı. Tekrarlanan seçimlerde, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday olarak katıldı. 3 adayla gerçekleştirilen 16, 17 ve 18'inci tur oylamalarında da sonuç alınamayınca en çok oy alan 2 aday Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez bugünkü oylamalarda yarıştı.

Yargıtay Başkanlığı'nda bu sabah gerçekleştirilen 19'uncu tur oylamasına 325 üye katıldı. Akarca 113, Kerkez 138 oy aldı. Ayrıca 11 boş oy kullanıldı ve 63 oy geçersiz sayıldı. Öğle arasının ardından yapılan 20'inci tur oylamaya ise 326 üye katıldı. Mehmet Akarca'nın 114, Ömer Kerkez'in 149 oy aldığı 20'nci tur oylamada, 8 oy boş çıktı, 55 oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla, 5'inci kez adaylık başvurusu alınacak seçimler, belirlenecek ileri bir tarihte 21'inci tur oylaması ile devam edecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alana kadar oylamaya devam edilecek.

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