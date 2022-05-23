İSTANBUL 23°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2022 Pazartesi / 22 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9363
  • EURO
    16,9111
  • ALTIN
    949.774
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak
Güncel

Yargıtay Başsavcılığı ile Özbekistan Başsavcılığı arasında mutabakat zaptı imzalanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacak.

AA23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcı Bekir Şahin'in Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcısı Yuldashev Nigmatilla Tulkinovich'in daveti üzerine 23-26 Mayıs'ta temaslarda bulunmak üzere bu ülkeye gittiği bildirildi.

Açıklamada, başsavcılar arasında yapılacak görüşmelerin ardından iş birliğinin güçlendirilmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacıyla mutabakat zaptı imzalanacağı aktarıldı.

Ziyaret kapsamında Şahin'in, Özbekistan Adalet Bakanı ve yüksek mahkeme başkanları ve savcılarıyla da görüşmeler gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, Şahin'in heyetinde Yargıtay Cumhuriyet savcıları Bahattin Azizağaoğlu ile Dr. İlknur Altuntaş'ın da yer aldığı ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.