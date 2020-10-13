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Güncel

Eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen hapis cezası onandı

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezasını onadı.

13 Ekim 2020 Salı 14:40 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 14:41
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