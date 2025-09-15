Yargıtay ''darbe iyidir iyi'' paylaşımını yapan kişiye verilen cezayı onadı

Dairenin kararına göre, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bir kişi sosyal medya hesabından, "Darbe girişimi toplumun ve ülkenin refahı düşüncesiyle yapılmıştır. Ülkede her şey güllük gülistanlık olduğu için olmadı" ve "darbe iyidir iyi" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından da başka kullanıcıların paylaşımlarına "Darbeyi def edenler gün gelecek 'darbe keşke olsaydı' diyecek." şeklinde yorum yazan kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca "suçu ve suçluyu övme"den dava açıldı.

Yargılamayı yapan Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçtan sanığa 3 bin 750 lira adli para cezası verdi. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Suç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, karara itiraz etti. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki hükmü onadı.

Dairenin kararında, sanığın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimini övme şeklindeki eylemlerine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği belirtilerek, üst sınırdan ceza verilmesi gerekirken aleyhe temyiz başvurusu olmaması nedeniyle bozma kararı verilmediği ifade edildi.

Sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olduğuna işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Suç tarihleri ile saati itibarıyla olayda kamu düzeni bakımından açık ve yakın tehlikenin bulunduğu, oluşan infial gözetildiğinde cezada orantılılık ilkesi nazara alındığında temel cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak belirlenmesinin isabetli olduğu anlaşıldığından, sanık müdafinin temyiz itirazları yerinde görülmemiş, Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır."