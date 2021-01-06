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Yargıtay emsal karar: Bilinçli taksir sayılacak

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafiğe kapalı sahil yolunda bir kişinin yaralanmasına neden olan motosiklet sürücüsü hakkında 'bilinçli taksir' hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

AA06 Ocak 2021 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 11:10
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Mersin'de, trafiğe kapalı sahil yolunda motosiklet sürücüsü bir kişiye çarparak yaralanmasına neden oldu. Açılan davada mahkeme sanığa "taksirle yaralama" suçundan ceza verdi.

Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

Daire, motorlu araç girişinin yasak olduğu sahil yolunda seyreden sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 22/3. maddesinde düzenlenen "bilinçli taksir" hükümleri kapsamında değerlendirilmemesini bozma nedeni yaptı.

TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.

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