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Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Şahin yaş haddinden emekli oldu

Eski Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrıldı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Yargıtay eski Cumhuriyet Başsavcısı Şahin yaş haddinden emekli oldu
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Şahin için Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen Vefa Töreni'ne Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, eski Yargıtay başkanlarından Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Yargıtay üyeleri, hakimler ve savcılar katıldı.

Törende konuşan Kerkez, Şahin'in uzun yıllar boyunca önemli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Layıkıyla görevini yaptığı konusunda herkes hemfikirdir." dedi. Şahin'e sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir emeklilik temennisinde bulunan Kerkez, mesleğe katkılarını sürdürmesi dileğinde bulundu.

Adına düzenlenen törende konuşan Bekir Şahin, ortaokul yıllarından itibaren hakim olma hedefinin bulunduğunu, bu hedefle yaklaşık 35 yıl önce başladığı meslek hayatını tamamladığını dile getirdi.

"GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL VE ONURLU BİR İŞ YAPIYORUZ"

Şahin, "Bu dünyaya bir daha gelsem hakim, savcı olmak isterim. Gerçekten çok güzel ve onurlu bir iş yapıyoruz. Çok çalışarak necip milletimize olan borcumuzu ödememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yargıtay Başkanı Kerkez, Şahin'e Yargıtay Onur Belgesi'ni takdim etti.

Bekir Şahin, 2013'te Yargıtay üyeliğine, 2019'da da Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Cumhurbaşkanınca 4 Haziran 2020'de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilen Şahin, bu görevi 5 Haziran 2024'te Muhsin Şentürk'e devretmişti. Şahin, başsavcılık görevinin ardından Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyesi olarak görevini sürdürüyordu.

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