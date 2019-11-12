24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,775
  • 6,3725
  • 272.067
  • 103118
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Yargıtay önce ‘dürüstlük’ dedi

Ünlü bir giyim markasına ait mağazada kasiyer olarak çalışan genç, bir müşterinin nakit olarak ödediği parayı alıp, tutarı kredi kartından tahsil etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Durumdan haberdar olan mağaza yönetimi, kasiyeri tazminatsız olarak işten çıkardı. 2. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan kasiyer, iş akdinin tek taraflı olarak feshedildiğini, haftanın 6 günü günde ortalama 12 saat çalıştığını ancak fazla mesai ücretinin ödenmediğini, 14 günlük yıllık izin ücreti alacağının ödenmediğini, iş akdinin haksız ve geçersiz feshedildiğini beyanla, kıdem tazminatının, ihbar tazminatının, fazla mesai ücretinin, yıllık izin ücretinin tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren ise davacının iş akdinin haklı sebeple feshedildiğini öne sürdü. Davalı işveren, davacının bir müşterinin nakit olarak yaptığı alışverişte nakit parayı kendi tasarrufuna aldığını ve alışveriş bedelini kendi kredi kartından ödeyerek kendisine kredi imkanı sağladığını kaydetti. Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı temyiz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal bir karara imza attı. Yüksek mahkeme kararında, davacının, dava dilekçesinde kredi kartıyla ödemeye hiç değinmediği hatırlatıldı. Kasiyerin bu hareketinin doğruluk ve bağlılığa aykırı olduğuna dikkat çeken Yargıtay, davacının kıdem ve ihbar tazminat alamayacağına hükmetti. 

Başkan Erdoğan iddialara sert tepki gösterdi: Hepsi yalandır, iftiradır

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Meteoroloji uyardı! Hem sağanak hem sis

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Muhteşem fiyatlarda son şans!

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan 'ABD ziyareti' açıklaması

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

MSB: Rusya ile dördüncü ortak kara devriyesi tamamlandı

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Fatih'te 4 kardeş özel kıyafetli görevliler tarafından defnedildi

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Bir yüzyılda 13 kez gerçekleşiyor! TÜBİTAK canlı yayınladı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı

Eşinin yüzünde poşet eritmişti! İşkenceci adam tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Beşiktaş’taki otobüs dehşetinde şoförün kamerayı bozduğu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Türkiye'nin ev sahipliğinde 47 gemi 4 bin 700 asker ile dev tatbikat

Nefes kesen operasyon! SAT komandoları böyle indi

Nefes kesen operasyon! SAT komandoları böyle indi

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

Kan donduran olay: Ünlü tarihçi sevgilisini kesip nehre attı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA