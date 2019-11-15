Yargıtay Orgeneral Başoğlu'nu kaçırılması davasında verilen cezaları onadı
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
- AA
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.
Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.