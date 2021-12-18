Yargıtay ve Danıştay'a yeni atamalar Resmi Gazete'de

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 02:37 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 02:37

Buna göre HSK Genel Kurulunca Yargıtaya 11, Danıştaya 3 yeni üye seçildi.

Yargıtayın yeni üyelerinin isimleri şöyle:

"Ankara Batı Ticaret Mahkemesi Başkanı Süleyman Yıldırım, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Beytullah Metin, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Selma Betin, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Veysel Bektaş, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Nilgün Şener, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Yunus Nadi Kolukısa, Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Erdal Demir, Yargıtay Tetkik Hakimi Ahmet Haşim Bardakcı, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Müslüm Canpolat ile Anayasa Mahkemesi Raportörü Aydın Şimşek."

Danıştayın HSK tarafından belirlenen yeni üyeleri de şu isimlerden oluştu:

"Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Yunus Emre Sılay ve Ankara Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı İsmail Hakkı Sayın."