Yargıtay'a 10 yeni üye seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda, ceza ve hukuk dairelerindeki boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için bugün Genel Kurul toplantısı gerçekleştirdi. HSK Genel Kurulu görüşmelerin sonucundu Yargıtay'a 10 yeni üye belirlendi.

Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası, Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken, hakim Döndü Deniz Bilir, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül, Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan Yargıtay üyeliğine seçildi.

YARGITAY ÜYELERİNDEN BİRİ ŞEHİT EŞİ OLDU

Yargıtay üyesi seçilen Ankara BAM Daire Başkanı Emine Erdoğan'ın İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan 47'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi olduğu öğrenildi.