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Yargıtay'daki seçimde yine sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay başkanını seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 32'inci tur oylamasında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. 33'üncü tur oylamaya geçildi.

DHA7 Mayıs 2024 Salı 11:50 - Güncelleme:
Yargıtay'daki seçimde yine sonuç çıkmadı
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Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi, 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri, Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart'ta sandık başına gitti. Seçimin ilk 30 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Anayasa'ya göre; her 5 turda bir yeniden adaylık başvuruları alınıp tekrar eden seçimlere, dün 7'nci kez adaylık başvuruları alınarak 31'inci tur oylaması ile devam edildi. Dünkü oylamada da salt çoğunluğun sağlanamaması üzerine bugün 32'inci tur oylaması gerçekleştirildi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün aday olduğu oylamada, 319 oy kullanıldı. Akarca 86, Kerkez 118, Şentürk 103 oy aldı. Ayrıca 1 oy boş kullanıldı ve 11 oy geçersiz sayıldı. Salt çoğunluğun yine sağlanamaması nedeniyle 33'üncü tur oylamaya geçildi. Oylama devam ediyor. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.

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