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Yargıtay'dan Adnan Oktar kararı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını onadı.

IHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Yargıtay'dan Adnan Oktar kararı
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Yargıtay 1.Ceza Dairesi Ceza Dairesi Adnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezasını ve Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü kapsamında verilen cezaları onadı. Gerekçeli kararda Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası dahil örgüt üyeleri hakkında verilen hükümler kesinleşmiş oldu.

Örgüt üyeleri cinsel istismar, kasten öldürmeye teşebbüs, eziyet, eğitim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, kişisel verilerin izinsiz kayıt edilmesi gibi çeşitli suçlardan cezalandırılmıştı.

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