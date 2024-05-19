İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2024 Pazar / 12 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, ATM'de unutulan banka kartından para çeken sanığa 'hırsızlık' suçundan verilen cezaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, eylemin daha ağır cezayı gerektiren 'bilişim suçu' kapsamında sayılması istemiyle yaptığı itirazı reddetti.

AA19 Mayıs 2024 Pazar 12:11 - Güncelleme:
Yargıtay'dan ATM'den hırsızlık kararı
ABONE OL

Dairenin kararına göre, Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadın, banka hesabından para çektikten sonra kartını ATM'de unutarak buradan ayrıldı.

Kadının arkasında sırada bekleyen kişi, kartın ATM'de olduğunu gördü ve işleme devam ederek hesaptan 480 lira çekti. Kart sahibi kadın, bir süre sonra kartını almak için geri döndüğünde hesabından para çekildiğini fark ederek şikayetçi oldu. Kamera kayıtları incelenerek kimliği tespit edilen kişi hakkında kamu davası açıldı.

Davaya bakan Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesi, eylemin "hırsızlık" suçu kapsamında olduğunu belirterek, sanığa, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 245. maddesinde yer alan ve 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngören "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçundan ceza verdi. Yerel mahkemenin kararı Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından onandı.

- BAŞSAVCILIKTAN "NİTELİKLİ HIRSIZLIK" İTİRAZI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkumiyet kararına, sanığın eylemini bilişim sistemlerini kullanılarak işlediği gerekçesiyle itirazda bulundu.

Bilişim sistemleri kullanılarak yapılan hırsızlığın "suçun nitelikli hali" olduğuna ve daha ağır cezayı gerektirdiğine işaret edilen itirazda, verilen mahkumiyetteki suç değerlendirmesinin bu yönde yapılması gerektiği ifade edildi.

"Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık" suçunu düzenleyen TCK'nin 142. maddesinin 2. fıkrasının e bendinde, atılı suçu işleyene 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

- İTİRAZ REDDEDİLDİ

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, inceleme sonucu, sanığın eyleminin hırsızlık suçu kapsamında "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" olduğunu tespit etti ve oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını reddetti.

Dava konusu olayda sanığın, mağdur kadının ATM'de unuttuğu banka kartı aracılığıyla hesaptan para çektiği, banka kartını ele geçirmediği ve sonrasında da elinde bulundurmadığı aktarılan kararda, eylemin, TCK'nin 141. maddesinde düzenlenen hırsızlık suçu kapsamında olduğu belirtildi.

Sanığın kartı ele geçirmediği, bunun bilişim sistemlerini kullanmak olmadığı ifade edilen kararda, itirazın bu nedenle reddedildiği aktarıldı.

  • Yargıtay 8 Ceza
  • banka kartı
  • bilişim suçu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.