Yargıtay'dan ''balon lastik'' kararı

AA 16 Aralık 2021 Perşembe 10:38 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 10:38

Dairenin kararına göre, 2015'te Erzurum'da seyir halindeki otobüsün, önünde seyreden aracı sollamak için sol şeride geçtiği sırada sol ön lastiği patladı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı yola giren otobüs devrildi. Yolculardan 2'si organlarından veya duyularından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olacak, 1'i de kemik kırığına neden olacak şekilde yaralandı.

Kazaya ilişkin otobüs şoförü hakkında Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Yargılama sonucu otobüs şoförü "taksirle yaralama" suçundan mahkum edildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 12. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemece sanığa verilen cezaya ilişkin hükmü, eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.

Dairenin kararında, yargılama sırasında trafik kazasının yaşandığı yerde yapılan keşifte sanığın, "Zaten daha önceden aracımın lastiği balon yapmıştı, patlama ihtimali vardı." ifadelerini kullandığı, bunun da keşif zaptına yansıdığı vurgulandı.

Suçun "taksir" değil, "bilinçli taksir" kapsamında olduğu ifade edilen kararda, "Balon yapan lastikle trafiğe çıkması nedeniyle bilinçli taksirle hareket eden sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 22/3. maddesi hükümleri uygulanmayarak eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir." denildi.

TCK'nin 22. maddesinin 3. fıkrasında, "Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır." hükmü bulunuyor.