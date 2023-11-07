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Yargıtay'dan Can Atalay açıklaması

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) TİP Milletvekili Can Atalay hakkında 'hak ihlali' kararıyla ilgili mütalaasını sundu.

IHA7 Kasım 2023 Salı 12:38 - Güncelleme:
Yargıtay'dan Can Atalay açıklaması
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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında "hak ihlali" kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay'ı tahliye etmezken, dosyayı Yargıtay Başsavcılığı 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Ardından hazırlanan mütalaada, Anayasa'nın 14. maddesi hatırlatıldı ve Atalay'ın hüküm giydiği suçun da bu kapsamda olduğu belirtildi. Sonrasında, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin temyiz incelemesi sırasında verdiği tahliye talebinin ret kararı vurgulandı.

Başsavcılığın mütalaasında şu ifadeler yer aldı:

"Şerafettin Can Atalay'ın 2013 yılında işlediği suç nedeniyle soruşturma ve kovuşturmaya milletvekili seçilmesinden çok önce başlandığı, mahkumiyetine esas sevk ve uygulama maddelerinin TCK'nin 312. Maddesi kapsamında kalan suça ilişkin olduğu anlaşıldığından, seçimden önce bu madde kapsamında suç işleyen milletvekili, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83/2 maddesinde öngörülen yasama dokunulmazlığından yararlanamayacaktır. Anayasa'nın 14'üncü maddesi kapsamına giren suçların tahdidi olarak sayılmaması kanun koyucunun bilinçli tercihidir. Hükümlünün mahkumiyetine konu suç ve eylemleri devlet güvenliğine karşı işlenen suçlardandır ve madde kapsamına girmeyeceğini düşünmek mümkün değildir. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin 28 Eylül 2023 tarihli kararı sonucu Can Atalay hakkında verdiği onama kararıyla hüküm kesinleşmiş ve infazı kabil hale gelmiştir. Sanık onama kararı sonrasında hükümlü statüsündedir ve Yüksek Daire de kararını TBMM'ye göndermiştir. Bu aşamada, Yüksek Daire temyiz incelemesi sırasında tahliye hususunda bir değerlendirme yapmış olmakla, tahliye talebinin reddi veya kabulü konusunda takdir Yüksek Daire'nindir."

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