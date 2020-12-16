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  • Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a cezaya onama talebi
Güncel

Yargıtay'dan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'a cezaya onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

16 Aralık 2020 Çarşamba 10:11 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:11
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