İSTANBUL 16°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2022 Çarşamba / 5 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7378
  • EURO
    16,0648
  • ALTIN
    911.094
  • BIST100
    2339.56
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yargıtay'dan dedikodu kararı: Koca kusurlu bulundu
Güncel

Yargıtay'dan dedikodu kararı: Koca kusurlu bulundu

Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu.

IHA6 Nisan 2022 Çarşamba 10:07 - Güncelleme: 6 Nisan 2022 Çarşamba 10:07
ABONE OL

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı karşı davalı erkeğin sadakatsiz davranışları olduğuna dikkat çeken Aile Mahkemesi, tarafların boşanmasına hükmederek, erkeğin tam kusurlu olduğuna dikkat çekti.

Davacı erkek kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Erkeğin evli olmasına rağmen, başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde çıkan dedikodulara sessiz kalmasının kusur olduğuna hükmetti.

Kararda, "Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacı-davalı erkeğe kusur olarak yüklenen sadakatsizlik vakıasının başka bir kadınla isminin dedikoduya karışmasına izin verme niteliğinde olduğunun ve davacı-davalı erkeğin yine tam kusurlu olduğunun anlaşılmıştır. Yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.