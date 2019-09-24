Yargıtay'dan 'FETÖ ile mücadele' açıklaması
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, 'FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir' denildi.
- AA
Yargıtay'dan yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY'ye yönelik adli işlemler, hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle ve özenle yapılmaktadır. FETÖ ile mücadelesi bilinen Yargıtay üyelerine yönelik soyut ve mesnetsiz iddialar Yargıtay mensuplarının kararlı duruşunu etkilemeyecektir" ifadeleri kullanıldı.
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