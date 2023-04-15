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Güncel

FETÖ'cü İpek'e kötü haber: Yargıtay'dan Koza İpek Holding'e müsadere kararı

Yargıtay'ın verdiği kararla Koza İpek Holding'e bağlı şirketler hazineye geçti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, FETÖ'cü Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu Koza İpek Holding'in de aralarında bulunduğu şirketlerin müsaderesine karar verdi.

15 Nisan 2023 Cumartesi 01:01 - Güncelleme:
FETÖ'cü İpek'e kötü haber: Yargıtay'dan Koza İpek Holding'e müsadere kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, 2015'te, Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmış, el konulan kayıtlar, defterler ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporuna göre holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kayyum atanmıştı.

Şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016'da verdiği kararla TMSF'ye devredilmişti. Daha sonra FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 20 sanık hakkında dava açılmıştı. İddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmak", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti. Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşması 2017'de görülen davayı, 9 Ocak 2020'de karara bağlamıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği "Koza-İpek Holding" davasıyla ilgili yapılan istinaf başvurularını değerlendirerek yerel mahkemenin verdiği hükümlerde usul ve esasa ilişkin bir isabetsizlik bulunmadığı kararını vermişti.

Yapılan temyiz başvurusu sonrasında Yargıtay'ın amiral gemisi olan ve terör suçlarına bakan 3. Ceza Dairesi, dosyayla ilgili olarak incelemesini tamamladı. Daire heyeti, Koza İpek Holding Anonim Şirketi'nin, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi'nin, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi'nin, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi'nin, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi'nin, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi'nin, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi'nin, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi'nin, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi'nin, İK Akademi Anonim Şirketi'nin iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla müsaderesine karar verdi.

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