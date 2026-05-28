Güncel

Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık o gerekçe haklı bulunuyor

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, iş şartlarını bahane ederek sık sık istifa eden, sürekli iş değiştirip eşine ilgisiz davranan erkeği tam kusurlu buldu. Evlilik birliğinin görevlerini ağır şekilde ihmal etmeyi ortak hayatı temelinden sarsan bir geçimsizlik nedeni sayan yüksek mahkeme, yerel mahkemenin boşanma hükmünü yerinde buldu.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 10:23
Bir süredir evin içinde iki yabancıymış gibi yaşayan çiftten genç kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Davacı kadın, erkeğin sürekli alkol alarak kendisine hakaret ve küfür ettiğini söyledi. Evin ihtiyaçlarını karşılamadığını, kayınvalidesini suçlayıp çevreye onun hakkında dedikodular yaydığını dile getirdi. Mahkemede ifade veren davacı kadın, kocasının sürekli iş değiştirdiğini öne sürdü. Davalı erkek ise hakkındaki iddiaların doğru olmadığını ve tarafların aynı evde yaşamaya devam ettiklerini belirterek davanın reddine hükmedilmesini talep etti. Mahkeme, kadının talebini yerinde bulup çiftin boşanmasına hükmetti.

ERKEK AĞIR KUSURLU

Davalı erkek de kararı temyiz etti. Devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine ilgi göstermemek ve sürekli iş değiştirmenin boşanma sebebi olduğuna dikkat çekti. Erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulanan Yargıtay kararında Aile Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğuna dikkat çekerek, erkeğin temyiz müracaatının reddine hükmetti.

ORTAK HAYATI TEMELDEN SARSACAK DAVRANIŞ

Kararda, "Davalı erkeğin evliliğin fiilen devam ettiği sürece birlik görevlerini ağır şekilde ihmal ettiği, eşine ilgi göstermediği, sürekli alkol kullandığı, düzenli bir şekilde çalışmadığı ve sürekli iş değiştirdiği ortadadır. Taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin mevcut ve sabit olduğu ve davacı kadının davasının kabulüne hükmeden ilk derce mahkemesi kararında isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

  • evlilik
  • boşanma
  • iş değiştirme
  • boşanma kararı
  • mahkeme
  • boşanma davası

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

