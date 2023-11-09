Can Atalay, Gezi Parkı davasına hüküm giydi. Nisan 2022'den bu yana cezaevinde olan Atalay için 18 yıl hapis cezası verildi. Ancak Can Atalay, 14 Mayıs seçimlerine Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili olarak seçildi. Bunun üzerine Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yapılan başvuru Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi.

Can Atalay'ın avukatları ise milletvekili seçilerek dokunulmazlığın kazanıldığını belirterek "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Bireysel başvurunun ardından yapılan süreçte Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davasında Can Atalay'a verilen 18 yıl hapis cezasının onanmasına karar verdi.

AYM HAK İHLALİ DEDİ

TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durdurulması istemi, Anayasa Mahkemesi'nin de gündemine geldi. AYM, tartışmalı bir karara imza atarak Atalay'ın seçilme hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı yönlerinden hak ihlali olduğuna hükmetti. Geçtiğimiz hafta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan dosya, mahkeme tarafından karara bağlanması için Yargıtay'a gönderdi.

YARGITAY'DAN BİR İLK

İşte bu kararın üzerine Yargıtay'dan beklenmedik bir hamle geldi. Yargıtay, Can Atalay hakkında ihlal kararıyla yetkisini aştığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

MHP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından Yargıtay'ın AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

Ceza kanunlarının yorum tekeli ceza hakimlerine bırakılmıştır. Hakim yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hakim, soruna ölçülü duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşarak gerek metne bağlı dar yorumla,

gerekse kanun koyucu'nun iradesini ortaya koyan amaca yönelik yorumla, meseleyi çözmeye ve doğru sonuca ulaşmaya çalışır.

AYM kararları gücünü, bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Hakimler ne diyorlarsa anayasa odur denebilir mi?

Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir.

Yargısal aktivizm, bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptaline, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi olarak karşımıza çıkar. Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir.

Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değildir. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizm de bulunamaz.

Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz.

Suç ve ceza politikasını belirlemek, Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir.