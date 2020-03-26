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  • Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca: Bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 'Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun bir biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum.' ifadelerini kullandı.

AA26 Mart 2020 Perşembe 13:00 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 13:00
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İsmail Rüştü Cirit'in 23 Mart'ta yasal yaş sınırı nedeniyle emekliye ayrılması üzerine, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından 24 Mart'taki seçim sonucu Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca, yazılı açıklamasında, görevi "onurla" devraldığını belirtti.

Akarca, şunları kaydetti:

"Adli uyuşmazlıkların insan hakları, hukukun üstünlüğü, evrensel hukuk ilkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası temel ilkeleri ile ulusal mevzuatımız ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde tarafsız, bağımsız, güvenilir, insan onuruna uygun bir yaklaşımla makul bir sürede nihai olarak çözümlenmesine ve ülke genelinde uygulama birliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlama misyonu ışığında hukuk devleti gereklerine uygun olarak adaleti gerçekleştirme hedefini daha da ileriye taşımak için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirme azim ve kararlılığı içinde çalışmalarıma devam edeceğimi bir kez daha ifade etmek isterim.

Ülke genelinde adaletin sağlanmasını temin etmek için yargılama faaliyetlerinin, hukuk devleti gereklerine uygun biçimde gerçekleşmesine katkı sağlayan ulusal ve uluslararası alanda saygın ve etkin bir Yüksek Mahkeme olarak yer alma vizyonu ile tarafımdan onurla üstlenilmiş olan bu görevin büyük sorumluluğunu içtenlikle hissediyorum."

Evlat nöbeti devam ediyor

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