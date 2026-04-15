Yargıya taşındı! CHP'li belediyelerden hizmette ''sinek'' bahanesi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye geçmesinin ardından Aydın'daki CHP'li belediyelerin cenaze defin hizmetlerini bırakmasının ardından şimdi de Aydın'da 17 ilçe belediyesinin yönetimi CHP'de olan 10 ilçede CHP'li belediyelerin 'para yok' gerekçesi ile sinek ve haşere ile mücadeleyi bırakmak istediğini ileri süren Fatih Gürer, CHP'li belediyelerin bu tutumun şehirde ciddi bir kaosa neden olabileceğini söyledi.

"SICAKLAR BAŞLADIĞINDA CHP'Lİ BELEDİYELERDE CİDDİ BİR KAOS YAŞANABİLİR"

Güler konuyla ilgili açıklamasında "Bilindiği üzere CHP'li belediyeler; maddi yetersizliklerini "paramız yok" bahanelerini öne sürerek cenazelerimizi dahi defnedememiş, CHP Belediyelerinin olduğu ilçelerimizde defin hizmetlerini 1 Ocak 2026 tarihinden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyemiz vermeye başlamıştı. AK Parti tarafından yönetilen ilçelerimizde defin hizmetleri eksiksiz bir biçimde yapılırken CHP'li belediyeler ipe un sermiş, hemşehrilerimizin cenazelerini dahi defnetmekten aciz olduklarını ilan etmişlerdi. CHP'li belediyeler, yasa gereği açıkça kendi görevleri olmasına karşın bu sefer de sinekle mücadeleyi yapamayız noktasına gelmişlerdir. Cenazemizi gömmekten aciz CHP belediyeleri bu sefer de 'sinek ilacını biz atamıyoruz, paramız yok, beceremiyoruz' diyerek, 'bunu da Büyükşehir Belediyesi yapsın' demektedir. Artık yakında 'biz çöpü de toplayamıyoruz' derlerse şaşırmayacağımız. CHP'li ilçe belediyeleri yapamıyorlarsa, beceremiyorlarsa bu işi bırakmalı, halkımıza çile çektirmemelidir" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyelerin ilaçlama konusunda aldıkları kararın yasaya aykırı olduğunu ve bu kararın şu an idari yargıda kesinleşmeyi beklediğini kaydeden Gürer, "Kesin karar verildikten sonra da idari yargının nihai kararına göre işlem tesis edilecektir. CHP'li belediyelere tavsiyemiz, yasaların sizlere milletimize hizmet etmek üzere verdikleri görevlerden usulsüz meclis kararlarıyla kaçmak yerine, zamanlarını hemşehrilerimize hizmet etmeye ayırmalarıdır. Özetle; AK Partili Belediyelerce defin ve sinekle mücadele hizmeti verilmekte, ancak CHP'li Belediyelerce verilmemektedir. Şu an idari yargıdaki süreç tamamlanmadığından, istinaf mahkemesi tarafından kesin karar verilmediğinden; CHP'li belediyeler bu hizmeti de vermeyerek şehrimizi açıkça kaosa sürüklemektedirler" dedi.