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Yargıyı tehdit eden İmamoğlu iki ayrı ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in tehdit edilmesi, bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef göstererek yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüste bulunduğu iddialarına ilişkin iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

AA28 Ocak 2025 Salı 14:00 - Güncelleme:
Yargıyı tehdit eden İmamoğlu iki ayrı ifade verecek
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Katıldığı bir televizyon programında Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı sözlerden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan İmamoğlu için "bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi" suçundan dün ayrı bir soruşturma başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında Başsavcılıkça İmamoğlu'na ifade vermesi için çağrı kağıdı gönderildiği ve avukatının arandığı kaydedildi.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek üzere 31 Ocak'ta İstanbul Adliyesi'ne geleceği öğrenildi.

  • İmamoğlu tehdit
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