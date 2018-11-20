Yarı yıl 15 tatili ne zaman 2019 geri sayım Sömestr tatili ne zaman başlıyor kaç gün

Yarı yıl 15 tatili ve 2019 yılı için geri sayım başladı. Sömestr tatili ne zaman başlıyor kaç gün? 15 tatil ne zaman? 15 tatil ne zaman başlayacak? 15 tatil 2019 ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? Sömestr ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? gibi sorular bu sıralar öğrenciler tarafından çokça araştırılıyor. 15 tatil süresi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Öğrenciler, Sömestr tatiliyle birlikte 15 günlük bir tatile çıkmış olacak. Yaz tatili sonrası okulların açılmasıyla birlikte gözler şimdi yarı yıl tatilinde. 17 Eylül Pazartesi günü başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sonunda 15 günlük kış tatili ile öğrenciler küçük bir tatil dönemi daha yaşayacaklar. Birinci yarıyıl sonunda karne alacak olan öğrenciler ikinci döneme de bir anlamda soluklanarak yeniden başlamış olacaklar. Kış tatili ya da 15 tatil diye adlandırılan sömestr tatili tarihleri MEB tarafından 2018-2019 çalışma takviminde açıklandı. Detaylar star.com.tr'de.

MEB tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin genelge, illere gönderildi. Genelgede, MEB'e bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının takvimi açıklandı. Okulların başlamasının ardından şimdi de gözler okulların ne zaman 15 tatile gireceği ve eğitim öğretimin ne zaman sona ereceğine çevrildi.



15 TATİL NE ZAMAN 2019? (SÖMESTR NE ZAMAN?)



Eğitimci, veli ve öğrenciler için uzun bir maratonun başlangıcı olan eğitim döneminin ilk yarısı her eğitim döneminde olduğu gibi ocak ayında bitmesi bekleniyor. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı tamamen 17 Eylül 2018 tarihinde başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak





2018-2019 eğitim öğretim yılı, 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı, 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.



Birinci dönem 17 Eylül 2018 tarihinde başlaycak ve 18 Ocak 2019 tarihinde sona erecek. Öğrenciler böylelikle 15 gün sömestr diğer adıyla 15 tatile girecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihleri arasındadır.



İkinci dönem 4 Şubat 2019 tarihinde başlayacak ve 14 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. Bu tarihten itibaren öğrenciler 3 aylık yaz tatili yapacak. Ardından 2019-2020 eğitim öğretim yılı 16 Eylül 2019 tarihinde başlayacak.



SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?



Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.



YAZ TATİLİ KISALACAK MI?



Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor.

İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

2019 RESMİ TATİLLER



1 Ocak 2019 – Salı

1 Ocak Salı gününe denk geliyor. Haftasonuyla birleştirmek isterseniz 31 Aralık Pazartesi günü izin kullanarak dört günlük bir tatil yapabilirsiniz. Yılbaşını farklı bir şehirde eğlenerek ya da dinlenerek geçirmek isterseniz yılbaşı otelleri arasından tercih yapabilirsiniz.



23 Nisan 2019 – Salı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2019 yılında Salı günü kutlanacak. Yine haftasonu tatiliyle birleştirmek isteyenlerin pazartesi günü izin kullanması gerekecek. 23 Nisanı günübirlik turlarla değerlendirebilirsiniz.



1 Mayıs 2019 – Çarşamba

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Haftanın tam ortasında resmi tatil olmasını avantaja çevirerek perşembe ve cuma günlerinde izin alabilir, haftasonu tatiliyle birleştirerek 5 günlük dolu dolu bir tatil planı yapabilirsiniz.



19 Mayıs 2019 – Pazar

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bu sene pazar gününe denk geliyor. Haftasonu tatili yapabileceğiniz gibi kutlamalara katılarak dolu dizgin bir bayram geçirebilirsiniz.



2019 Ramazan Bayramı Hangi Gün?

2019 Ramazan Bayramı bu sene 3 Haziran Salı günü arefe günü başlıyor. 4 Haziran Çarşamba Ramazan Bayramının birinci günü, 6 Haziran Cuma ise Ramazan Bayramının son günü olarak takvimlerde işaretleniyor. Haftasonu tatiliyle birlikte 6 günlük bir ramazan bayramı tatili sizleri bekliyor.



15 Temmuz 2019 – Pazartesi

15 Temmuz Şehit ve Gazileri Anma Günü, 2019'da Pazartesi gününe denk geliyor. Haftasonu tatilinin ardından gelen günde anma programlarına katılabilir, tatil programı yapabilirsiniz.



2019 Kurban Bayramı Hangi Gün?

2019 Kurban Bayramı 10 Ağustos Cumartesi arefeyle başlıyor. 11 Ağustos Pazar günü ise Kurban Bayramının birinci günü olarak belirleniyor. Dört gün süren dini bayram 14 Ağustos Çarşamba akşamı sona eriyor.



30 Ağustos 2019 – Cuma

30 Ağustos Zafer Bayramı 2019 yılında Cuma gününe denk geliyor. İsterseniz Zafer Bayramı kutlamalarına katılabilir ya da 3 günlük tatil fırsatını değerlendirebilirsiniz.



29 Ekim 2019 – Salı

29 Ekim 2019'da cumhuriyetin ilanının 96. yılını kutlayacağız. Salı gününe denk gelen bu günde kutlamalara katılabilir ya da pazartesi günü için izin alarak 4 günlük bir sonbahar tatili planı yapabilirsiniz.