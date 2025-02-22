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''Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'' ile yarım asırdan fazla süren davalar sonuçlandırıldı

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yargıda uzun yıllar süren kadastro davaları çözüme kavuşturuluyor.

AA22 Şubat 2025 Cumartesi 12:48 - Güncelleme:
''Sıfır Kadastro Dosyası Projesi'' ile yarım asırdan fazla süren davalar sonuçlandırıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 1950'li yıllardan bu yana devam eden mülkiyet ihtilaflarını kapsayan kadastro davaları, yargı sistemindeki köklü reform hamlesiyle sonuçlandırılıyor.

Bu yılın sonuna kadar tamamının sonuçlandırılması amaçlanan kadastro davalarıyla ilgili Sıfır Kadastro Dosyası Projesi kapsamında yurt dışı tebligatlar, taraf teşkili ve keşif süreçlerindeki teknik eksiklikler tespit edilerek, çözüm üretildi.

Proje kapsamında mahkemelere teknik ve idari destekler sunulurken yapılan düzenlemelerle insan kaynakları güçlendirildi.

Bakanlığın öncülüğünde yürütülen reform süreciyle yargı sisteminin hızlanması, mahkemelerin iş yükünü azaltırken vatandaşların da mülkiyet konularında yıllarca süren belirsizliklerden kurtulması sağlanacak.

- 853 TARAFLI 71 YILLIK DAVA ÇÖZÜLDÜ

Projenin başladığı günden bugüne kadar ülke genelinde birçok dava çözüme kavuşturuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 1954'te açılan ve 853 tarafı bulunan 71 yıllık dava sonuçlandırıldı.

Kırklareli'nde de 212 mirasçısı bulunan 70 yıldır devam eden başka bir davada mülkiyet sorunları çözülerek nihai karar verildi.

Mardin'in Derik ilçesinde ise 25 yıldır süren ve 21 tarafı bulunan kadastro davası geçen hafta sonuçlandırıldı.

Taraflar, davalarının uzun süre sonra çözüme kavuşturulmasından mutluluk duyduğunu belirtti.

Yapılan düzenlemelerle uzun süren kadastro dosyalarının 2025 yılı sonuna kadar yargı gündeminden tamamen çıkarılması hedefleniyor.

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