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Yarım asırdır sürdürülen gelenek! Bayram namazına gelmeyince...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Munduşlar köyünde bayram namazına gelmeyen bir genç, yatağından kaldırılarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırıldı.

IHA6 Haziran 2025 Cuma 12:04 - Güncelleme:
Yarım asırdır sürdürülen gelenek! Bayram namazına gelmeyince...
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Munduşlar köyünde yaklaşık yarım asırdır sürdürülen "oluğa atma" geleneği bu bayramda da devam etti. Geleneğe göre bayram namazına gelmeyen köy sakinleri tespit edilerek evlerinden alınıyor ve içi buz gibi suyla dolu oluğa yatırılıyor. Bu bayram da gelenek bozulmadı.

Sabah saat 06.00'da kılınan bayram namazına katılmayan Eren Özpolat, köydeki gençler tarafından fark edildi. Namazın ardından Özpolat'ın evine giden köy halkı, gencin hala uyuduğunu öğrendi.

Eve giren gençler, Eren Özpolat'ı yatağından kaldırarak buz gibi suyla dolu oluğa yatırdı. Köyde gelenek haline gelen bu eğlenceli uygulama, bayram sabahına neşe kattı.

"UYKUSUNU ÇEŞMEDE AÇTIK"

Yarım asırdır geleneğin devam ettiğini belirten Munduşlar Köyü Muhtarı Hakkı Yiğit, "Son iki bayramdır öyle kalabalık oluyor ki camide adım atacak yer kalmıyor. Dışarıdan misafirler de gelmeye başladı. Oluğa atmanın faydası olmaz olur mu? Gençler kimlerin geldiğini dikkatle takip ediyor. Bayram yılda sadece iki kez oluyor. Diğer vakitlere gelmiyorsunuz ama bari bayram namazına kalkıp gelin. Eren'in babasının da namaza gelmediğini fark ettik. Eve geldik, babası işteymiş, oğlu gelmemiş. Uykusunu çeşmede açtık" dedi.

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