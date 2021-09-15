Yarımadada büyük panik! ''Türk İHA'ları dibimize girdi''

15 Eylül 2021 Çarşamba 09:07 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 09:07

Ukrayna'nın Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Kırım yarımadası sınırlarında kullanmaya başladığı öner sürüldü.

"UKRAYNA'NIN İHA'LARI SALDIRI HAZIRLIĞINDA"

Rus basınında çıkan haberde, "Askeri tatbikatların yürütülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen, Ukrayna saldırı İHA'ları Bayraktar TB2'ler üst üste ikinci gün Rusya yarımadasının kuzey sınırlarına yaklaşırken görüldü" denildi.

Bu hareketin uçuş rotaları da dikkate alındığında yarımadaya gerçekleştirilecek olası bir saldırı için hazırlık olduğu vurgulandı.



13 Eylül'de Bayraktar TB2, Kırım yarımadasının kuzeybatısında, Rusya-Ukrayna sınırına 50 kilometreden daha yakın bir mesafede görüldü. İHA'ların alıcı verici cihazlarının kapalı olduğu belirtildi.



Bu nedenle, İHA'ların uçuş rotasını tam olarak izlemek mümkün değildi. Benzer bir durum 14 Eylül'de de gözlendi. Oldukça uzun bir uçuşun ardından insansız hava araçları üsse döndü.



"SALDIRININ ÖN HAZIRLIĞI"

Ukrayna'nın Kırım yarımadasına yönelik bir ön hazırlık planladığını belirtilen haberde, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın, Ukrayna'nın Türk İHA'larının kullanımında kilit bir paya sahip olduğu ve yakında 24 saldırı İHA'sını daha hizmete alacağı yönünde daha önce yaptığı açıklamalar dikkate alındığında, ortada ciddi bir risk var" ifadeleri yer aldı.

RUSYA'DA BAYRAKTAR ENDİŞESİ

Rus medyasına Ukrayna'nın ek Bayraktar İHA siparişini değerlendiren bir Rus uzman, "Kırım'da önemli hava savunma kuvvetlerinin konuşlandırılmasına rağmen bu adım şimdiden ciddi bir tehlike oluşturuyor" dedi.

Rus medyasında özellikle son dönemde, ülkenin aslında Bayraktar'ı durdurabilecek savunma sistemlerine sahip olduğu sık sık yazılıp çizilse de, Moskova sahada henüz bunu doğrulayacak bir adım atabilmiş değil.

