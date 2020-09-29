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Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük haritalı

İstanbul Hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bugün İstanbul'a şiddetli yağmur ve dolu yağışı gerçekleşti. Meteoroloji İstanbul başta olmak üzere tüm illerin haritalı hava durumunu yayımlandı. Bugün yaşanan yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Milyonlarca vatandaş yaşadığı şehrin hava durumunu öğrenmek için Meteoroloji'nin tahminlerine bakıyor. Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul için 5 günlük haritalı hava durumu

29 Eylül 2020 Salı  17:42 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 17:42
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İstanbul'da bugün kuvvetli yağış ve dolu etkili oluyor. Yağış nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde su baskınları görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'un Avrupa yakasında; Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği konusunda uyarı yapılmıştı. Peki Yarın İstanbul hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu 5 günlük haritalı

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve batı, doğu bölgelerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından özellikle boğaz çevresi ve Kadıköy'de dolu yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Kadıköy'de bazı noktalarda yerler kısa sürede beyaza büründü.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji radarından alınan bilgilere göre yarın İstanbul’da Avrupa Yakasının batısında (Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy çevreleri) gece saatlerinde sağanak yağış geçişleri olacak. Hava sıcaklığı ise ortalama 22 derece olacak. İşte İstanbul ve diğer iller için 5 günlük haritalı hava durumu...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı bulutlu 30

Adana: Az bulutlu 35

Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Antalya: Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu 29

Trabzon:Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35

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