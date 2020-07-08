Yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı İstanbul hava durumu

08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:52 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 13:52

İstanbul için hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklandı. Sabah saatlerinden itibaren Marmara genelinde etkili olan yağış nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarırken durumun Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi için de geçerli olacağı belirtildi. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte 5 günlük haritalı İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul hava durumunu paylaştı. Meteoroloji, dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşları su taşkınlarına ve yıldırım tehlikesine karşı uyardı. 5 günlük hava durumunda yarın hava durumunun nasıl olacağı da görülebiliyor. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu raporları sağanak yağış uyarısını alan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sıcak ve bunaltıcı havaların artması, dışarı çıkmayı ve günlük hayatı bir hayli zorlaştırıyor. İstanbul Valiliği de yarın yağması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Peki, bugün yağmur var mı? İşte 8 Temmuz Salı hava durumu raporları...

YARIN İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu) ve Batı Karadeniz'de (Zonguldak, Bartın, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri) yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ SAĞANAK UYARISI YAPTI

İstanbul Valiliği, yarın beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, bugün sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u ‘sarı' kategoride uyardı.

Yapılan uyarıda, “Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da etkili olması beklenen şiddetli yağışın gece yarısı itibariyle başlaması ve bugün öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU



AKOM DA UYARDI

Beklenen şiddetli yağışa karşı İBB AKOM da uyarıda bulundu.

Bölgesel kısa zamanlı görülmesi beklenen yağışlar karşısında yaşanabilecek problemlere karşı vatandaşları tedbirli olması konusunda uyardı.

İBB AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre hafta sonu ara veren yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren tekrardan başlaması ve Çarşamba gününe kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU