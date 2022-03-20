20 Mart 2022 Pazar 12:44 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 12:44

Nevruz, baharın gelişini simgeleyen bir bayram ve gelenektir. Newroz, Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır. 2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 21 Mart'ı "Dünya Nevruz Bayramı" olarak kabul etmiştir. Peki Yarın nevruz kutlanacak mı? İşte 2022 Van, Diyarbakır ve İstanbul nevruz kutlamaları

YARIN NEVRUZ KUTLANACAK MI?

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları 21.03.2022 Pazartesi günü yapılacak.

Yarın Diyarbakır'da yapılacak olan kutlamalar 1 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Van'da ki newroz kutlamaları da 20-21 Mart 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek olan etkinlik ile yapılacak. Etkinlik Van kalesi eteklerinde gerçekleştirilecek.

İSTANBUL NEVRUZ KUTLAMALARI 2022 NE ZAMAN?

İstanbul'da Nevruz (Newroz) programı 20.03.2022 Pazar günü kutlanıyor. Kutlamaların adresi ise büyük mitinglerin alanı olarak seçilen Yeni Kapı Meydanı olarak ilan edildi.

Nevruz Bayramı 2022 İstanbul programı kapsamında bugün sahneye çıkacak olan isimler "Xero Abbas, Koma Sorjiyan, Grup Vardiya ve Hûnermend Huriye." olarak açıklandı.

NEVRUZ BAYRAMI NEDIR VE NIÇIN KUTLANIR?

Nevruz, Baharın gelişini müjdeleyen bir gelenektir. Nevruz bayramı birçok ülkede coşkuyla kutlanıyor. Bazı ülkelerde Nevruz bir anlamda yeni yıl anlamına geliyor.

Bahar bayramı olan Nevruz, 21 Mart 2022 Pazartesi günü kutlanacak. Bu tarihte aynı zamanda gün eşitliği (bahar ekinoksu) yaşanacak ve bugünden sonra gündüzler, gecelerden uzun olacak.

Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve YENİGÜN anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır.

Nevruz, Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında da Göktürklerin Ergenekon'dan çıkışı anlamıyla ve baharın gelişi olarak kutlanır.

Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir şenlik olarak kutlanır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar.

TÜRKİYE'DE NEVRUZ NASIL KUTLANIYOR?

Nevruz, yıllarca Türkiye'de bir gelenek olarak kutlanırken 1995 yılından itibaren bayram olarak kabul edilen bir gün haline geldi.

Nevruz'u geçmişten bu güne kadar kutlayanların başında Anadolu beylikleri, Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı geliyor. Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kutlanan Nevruz, 'Nevruziye' adlı şenliklerle ziyafet verilerek kutlanıyordu.

Nevruz'u geçmişten bu güne kadar kutlayanların başında Anadolu beylikleri, Mısır, İran, Safavi, Sasani, Moğollar, Selçuklu ve Osmanlı geliyor. Selçuklu ve Osmanlı'da milli bayram olarak kutlanan Nevruz, 'Nevruziye' adlı şenliklerle ziyafet verilerek kutlanıyordu.

Edirne'de Nevruz kutlamalarında 'Sultan Nevruz' adı verilen eğlencelerde, eski hasırlar yakılıp "Mart içeri, pire dışarı" diyerek üzerinden atlanıyor.

Kırklareli'nde ise Nevruz, Mart ayının 9'unda kutlanıyor. Halk üzeri boyanmış yumurta, börek, lokma gibi yiyeceklerle kırlara giderek eğleniyor.

Mersin-Silifke bölgesindeki Nevruz kutlamalarında Toros Türkmenleri'nde 'Mart İpliği' adıyla bilinen Nevruz'da ağaçlara bez bağlanıp, yaylalara çıkılıyor. Tahtacı Türkmenleri'nde ise 'mart dokuzundan sonra dağlar misafir alır' inancıyla yaylalara çıkılarak, mezarlıklar ziyaret ediliyor.

Gaziantep ve çevresinde ise Nevruz'un efsanevi bir anlamı var. Rivayete göre, Sultan Nevruz güzel bir kızdır ve 21 Mart'ı 22 Mart'a bağlayan gece batıdan doğuya doğru göç eder, bir başka inanca göre ise kuş kılığında uçan bir derviştir.

Malatya'nın Arguvan ilçesinin bazı köylerinde halk Nevruz'u 'Kış Bitti Bayramı' olarak kutluyor.

Kars civarında bir evde toplanan genç kız ve erkekler, küçük bir çocuğu su almaya gönderiliyor. Çocuk hiç konuşmadan ve arkasına bakmadan bir kova su getiriyor. Kovanın içine orada bulunanlar tarafından renkli iplikler ve iğneler atılıyor. Birleşen iplik ve iğnelerin sahiplerinin birbiriyle evleneceğine inanılıyor.

Tunceli çevresinde Nevruz'da erkekler alınlarına kara sürerek su kaynaklarına gidiyor. Bu karaları kaynak suyuyla yıkayanların dileklerinin kabul olacağına inanılıyor.

Giresun'da ise Nevruz'da sabah erkenden kalkılarak çevredeki akarsulardan getirilen sular hayvanların üzerine serpiliyor.

NEVRUZ RİTÜELLERİ

Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada kutlanan Nevruz Bayramı ritüellerinin en çok bilineni, meydanda ateş yakmak ve üzerinden atlamak. Ateşin temizleyici olduğuna inanılan kültürlerde, üç kere ateşten atlayan kişinin hastalıklardan ve kötülüklerden arınarak kendisini iyileştirdiğine inanılıyor.

Ortak birkaç ritüel olsa da bazı ülkeler, kendi kültürlerine göre farklı yöntemlerle Nevruz'u kutluyor.

Özellikle Azerbaycan ve Türkmenistan'da Nevruz öncesinde bazı hazırlıklar yapılıyor. Evler temizleniyor, yiyecekler hazırlanıyor, mezarlıklar ziyaret ediliyor ve son olarak kutlama yapılıyor.

Doğumu ve üretkenliği sembolize eden yumurta boyama ve tokuşturma ise Azerbaycan'ın en bilinen Nevruz ritüellerinden. Yumurta tokuşturmakla birlikte bir dayanışma içinde olmak ve de kavga etmemek anlamına geliyor.