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Yarın Regaip Kandili

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 'üç ayların' habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek.

AA26 Şubat 2020 Çarşamba10:18 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 10:18

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Ankara'da Beştepe Millet, Afyonkarahisar'da Gedik Ahmet Paşa, Adana'da Sabancı Merkez, İstanbul'da Eyüp Sultan ve Konya'da Kampüs camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve salavatlar okutulacak.

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