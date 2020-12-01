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Yarın sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı!

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

AA01 Aralık 2020 Salı 21:01 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 21:13
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 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

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