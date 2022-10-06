Yarın son gün! Nerede Kalmıştık? ile kadınlar yarım kalan hayallerinin peşine düşüyor

Keşir, AK Parti Genel Merkezi'nde "Nerede Kalmıştık?" projesinin 2. yıl kayıt sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Projeyi geçen yıl 29 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlattıklarını anımsatan Keşir, projeyle lise eğitimini yarım bırakmış kadınların bu eğitimlerine devam etmelerini sağlamayı amaçladıklarını anlattı.

Keşir, geçen yıl 21 bin 176 kadının proje kapsamında lise eğitimine başladığını belirterek şunları söyledi:

"Yarın akşam, bu dönemin kayıtlarının son günü. Hem geçen yıl kayıt yaptırıp eğitimine devam edenlere hem de liseyi terk etmek zorunda kalmış ya da hiç liseye başlamamış arkadaşlarımıza, 20 yaş üstü kadınlara buradan çağrı yapalım, tıpkı bir yıl önce Emine Erdoğan Hanımefendi ile yaptığımız gibi ve 'Nerede Kalmıştık?' diyelim. Yarın akşama kadar online ya da en yakın ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine giderek başvurularını yapabilirler."

- "ÖZELLİKLE EĞİTİMDE EŞİT FIRSATLAR VERDİĞİNİZDE KADINLAR BU FIRSATI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORLAR"

Eğitimin en önemli fırsat eşitliği aracı olduğunu ifade eden Keşir, AK Parti'nin 2002'de ilk iktidara geldiğinde üniversite çağına gelip üniversiteye giden kız çocuklarının oranının yüzde 13,5 olduğunu, ancak bugün bu oranın yüzde 49,5'e ulaştığını bildirdi.

Bu oranın erkeklerde yüzde 40 olduğunu kaydeden Keşir, "Özellikle eğitimde eşit fırsatlar verdiğinizde kadınlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyorlar. Bu domino taşı etkisi de yaratıyor. Aynı zamanda bizim iş gücü piyasalarına ve karar alma mekanizmalarına katılımımız gibi verileri de çok etkileyen bir şey. Kadın aynı zamanda kalkınmanın bir parçası, beşeri sermayenin önemli bir unsuru." ifadelerini kullandı.

Keşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye yüzyılı" vizyonunu anımsatarak, "Bunu nüfusun yüzde 50'si ile yapamayız. Kadın ve erkek omuz omuza yapacağız. 'Nerede Kalmıştık?' projesinin, bunun en önemli taşlarından biri olduğunu düşünüyorum. Özellikle 20 yaş üstü genç hanımlara, yaşı daha ileride de olabilir, eğitim çağını kaçırmış tüm kadınlara buradan sesleniyorum, yarın akşam lise kayıtlarının yenilenmesinin son günü. Ne olur bu fırsatı kaçırmasınlar." diye konuştu.

Projenin 4 yıllık olduğunu belirten Keşir, kayıtların her yıl yenilenmesi gerektiği bilgisini verdi.

Keşir, ortaokulu okuyamamış kadınlar için de bu programın açık olduğunu, ancak lise eğitimi üzerinde bir farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.

"Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali" projelerinin de olduğunu belirten Keşir, bu projeyle de meslek edindirme, girişimcilik üzerine kadınlara devletin desteklerini anlattıklarını dile getirdi.