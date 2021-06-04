Yarınki hava durumu nasıl olacak? 5 Haziran 2021 Cumartesi hava durumu

04 Haziran 2021 Cuma 17:46 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 17:46

Yarınki hava durumu, Cumartesi uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ilk haftada yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hafta sonu plan yapacak olan vatandaşlar "Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da Cumartesi yağmur yağacak mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Meteoroloji'nin son dakika yayımlandığı hava raporuna göre salı günü yağışlar tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK? (5 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ HAVA DURUMU)

Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PAZAR HAVA DURUMU

Pazar günü ise ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

YAĞIŞLAR EDİRNE'DEN GİRİŞ YAPACAK

Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak.

SALI GÜNÜ ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞ VAR

Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.

METEOROLOJİ'DEN İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 28°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Amasya ve Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Orta Karadeniz ile öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 sabah saatlerinde güneybatıdan 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Orta Karadeniz'de 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.