22 Haziran 2021 Salı 17:58 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 17:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde yarınki hava durumu ile ilgili son tahminleri yayınladı. Meteoroloji'den alınan son dakika bilgisine göre Cuma gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların artacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul hava durumuna göre yarın yağış var mı? Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu (10 günlük)

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, İstanbul'da yağışlı hava, Cuma gününden itibaren yerini güneşe bırakacak. Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

İstanbul'da 2 haftadır devam eden yağışlar ise Çarşamba günü zaman zaman kendini gösterecek.

İSTANBUL SALI HAVA DURUMU °C, 27°C

İstanbul'da yarınki hava durumu raporuna göre; Çarşamba günü hava durumu Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İstanbul'da yaz sağanakları hala bitmedi. Çarşamba ve Perşembe günleri zaman zaman yağışlar etkisini gösterecek.

YÜKSEK SICAKLAR KAPIDA

Yağışlı havanın iki üç gün daha etkisini sürdürmesi ancak sonrasında yurt genelinde sıcaklıkların oldukça yükselmesi bekleniyor.

İstanbul'da ve yurdun büyük bölümünde etkili olan yaz sağanakları, bazı bölgelerde etkisini hala sürdürürken cuma gününden itibaren sıcaklıklar yükselecek.

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA: SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNE ÇIKACAK

Meteoroloji'den yapılan son açıklamada "İç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında ve altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Kıyı Ege'de artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji'nin son raporuna göre bunaltıcı ve kavurucu sıcaklıklar kapıda. Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceye kadar ulaşacak.

Meteoroloji'nin son verilerine göre İzmir'de cuma günü 36 dereceye yükselen sıcaklıklar, pazar günü 38 dereceye kadar çıkacak. Aydın ve Manisa'da ise hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi de aşacak.