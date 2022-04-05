Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu (15 günlük)

İstanbul hava durumu tahminlerine göre sabah saatlerinde il genelinde etkisini artıran sağanak yağışın cuma gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporunda ise 17 şehir için sarı kodlu uyarı verildi. Söz konusu illerde kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

İSTANBUL HAVA DURUMU (15 GÜNLÜK)

İstanbul için hava durumu tahminleri yayımlandı.

Yarın istanbul'da hava kısmen güneşli ve gündüz 16 derece olacak.

Perşembe günü İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun'un iç kesimleri ve Amasya'nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağışın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'nın da aralarında olduğu 17 kent için sarı kodlu uyarı verdi.

Amasya, Antalya, Bolu, Burdur, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Muğla, Samsun, Sinop, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Bartın, Karabük ve Düzce'de kuvvetli sağanak ve rüzgarın etkili olması bekleniyor.