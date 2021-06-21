Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul hava durumu (5 günlük)

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:56 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 17:56

Yarınki hava durumu, milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. İstanbul hava durumu, ilde yaşayan vatandaşların plan yapmadan önce takip ettiği konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan İstanbul hava durumuna göre yaklaşık 2 haftadır yağışlar aralıklarla devam ediyor. Peki İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den İstanbul için yarınki hava durumu raporu.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre, yarın sabah saatlerinde İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Çarşamba gününden itibaren kuzey batı bölgelerine de yaz geliyor. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak.

İSTANBUL SALI HAVA DURUMU °C, 27°C

İstanbul'da yarınki hava durumu raporuna göre; Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU (5 GÜNLÜK)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz'in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz'in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya'nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bursa'nın güney ve doğu kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.