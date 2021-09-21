Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

21 Eylül 2021 Salı 15:39 - Güncelleme: 21 Eylül 2021 Salı 15:39

Yarınki hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. . Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul'da hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin yarınki hava durumu açıklaması ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumu raporuna göre Türkiye, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Sıcaklıkların ülke genelinde 6-10 derece düşecek. Yarınki hava durumuna göre; yurdun, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği öngörülüyor.

Yarın Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde yağışlar görülecek. Yurdun büyük bölümünde görülecek yağışların, Karadeniz ile Doğu Akdeniz bölgelerinde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6-10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri yağış bekleniyor.

Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığı gündüz 16 dereceye kadar düşecek.

Perşembe akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 metre rakım ve üzeri) beklenen yağışların, bu sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili olduktan sonra Türkiye'yi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor.

Bu sistemle görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerinin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunması ve yapılan güncel tahmin ve uyarıların takip edilmesi gerekiyor.