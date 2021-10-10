Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu!

10 Ekim 2021 Pazar 16:24 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 16:24

Yarınki hava durumu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre 10 ilde yağış bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı daha da düşecek. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin yarınki hava durumu açıklaması ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumu raporuna göre yarın (Pazartesi) hava bulutlu, ilçe ilçe yağmur sürebilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarınki hava durumuna göre; Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında ve genel olarak bulutlu seyredeceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

11.10.2021 Pazartesi - Yarın İstanbul'da hava Yağmurlu ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar gündüz 22 derece, gece ise 17 derece olacak.

Salı günü İstanbul'un geneli sağanak yağmurlu geçecek. Marmara ve Ege geneli ile Akdeniz'in batısına yağmur geliyor.

İstanbul'da 12.10.2021 Salı günü Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmurlu geçecek. Gündüz 23 derece, gece 17 derece.

İstanbul'da 13.10.2021 Çarşamba günü Açık hava ve muhtemelen gökgürültülü yağmur gündüz 17 derece, gece 15 derece olacak.

İstanbul'da 14.10.2021 Perşembe Parçalı bulutlu gündüz 21 derece, gece 15 derece

İstanbul'da 15.10.2021 Cuma günü hava Çok bulutlu ve gündüz 25 derece, gece 18 derece olacak.

Rüzgâr genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.