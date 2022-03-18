Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

18 Mart 2022 Cuma 12:30 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 12:30

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Meteoroloji'nin yapmış olduğu hava durumu değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji, hava durumu raporunda kar yağışının kaç gün süreceğini de açıkladı. Hava sıcaklıkları yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da eklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini bildirmişti. Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda etkili lapa lapa yağan kar, İstanbul'u beyaza bürüdü.

İstanbul'da yağışların, sağanak ve yer yer yoğun kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının etkisini artıracağını belirterek şunları söyledi:

Yapılan son değerlendirmelere göre, cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Cuma sabah başlayan kar yağışının bir süre daha devam edeceğini duyurdu.

Buna göre Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Salı gününe kadar sürecek.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının yarın iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

THY SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları iptal eidlen seferlerini açıkladı.

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeyi planladığı 36'sı iç hat, 21'i dış hat olmak üzere toplam 57 seferi iptal edildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın; Marmara, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.