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Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre; 9 ilde sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da hafta başında sıcaklıkların artması sonrası rüzgar etkisini gösterecek. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? Havalar ne zaman soğuyacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

17 Eylül 2023 Pazar 17:32 - Güncelleme:
Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu
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İstanbul'da geçtiğimiz hafta yaşanan aşırı yağış sonrası sıcaklıklar arttı. Megakentte yaşayan vatandaşlar İstanbul'da 15 günlük hava durumunu merak ediyor. Meteoroloji'nin verilerine göre İstanbul'da Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının, Sinop ve Artvin ile Ardahan'ın kuzey, Van'ın kuzey ve doğu, Ağrı ve Iğdır'ın güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yarın (Pazar) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Rize ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 9 il için sağanak yağış etkili olacak.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da hava durumu: 21°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyıları yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hafta boyunca İstanbul genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

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