Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu (haritalı)

10 Şubat 2022 Perşembe 14:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 14:16

Yarınki hava durumu, Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirme sonucu açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre İstanbul'da hava hafta boyu bulutlu ve kapalı,yer yer sis ve pus etkili olacak. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İşte Meteoroloji'nin yarınki hava durumu açıklaması ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Karaman çevreleri ve Konya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin yayımladığı hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumuna göre Türkiye, hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Meteoroloji tarafından 10 kent için turuncu kodlu uyarı yapılırken, 16 kentte ise sarı kategoride uyarı yapıldı.

İstanbul'da öğlen saatlerine kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren açık bir gökyüzü hakim olacak.

İstanbul'da yarın en düşük sıcaklık 2 derece, en yüksek sıcaklık 9 derece olarak kaydedildi. Yer yer parçalı bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının; doğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güneyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneyinin yüksekleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara Bölgesi'nin Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.