Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava durumu (15 günlük)

12 Ocak 2022 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:50

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın İstanbul'da hava sıcaklığı 0-2 derece arası olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde düşmesiyle birlikte birçok ilde kar yağışı görülecek. Kar yağışı Cuma günü sadece Doğu Anadolu Bölgesi'nde devam ederek diğer bölgeleri terk edecek. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşteİstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumu raporuna göre Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul'da beklenen kar yağışı da başladı. Öğlen saatlerinde Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kent genelinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da bugün sağanak ve yer yer karla karışık yağmurlu bir hava etkili oluyor. Akşam saatleri ile birlikte ise, kar yağışının tüm yurtta etkisini arttırması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen kar Edirne'den giriş yaptı. Yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışının İstanbul'a da ulaşması bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; bölge genelinde hava sıcaklıklarının bugün itibariyle hissedilir derecede azalacağı bildirildi. Açıklamada, "İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor." denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, çarşamba günü itibarıyla düşeceğini ve yarın sabah saatlerinde İstanbul'da karla karışık yağmurun etkili olacağını duyurdu. İstanbul'da bu geceden itibaren kar yağışları artacak.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkili olan karla karışık yağışın ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına çevirmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 15 GÜNLÜK

Meteoroloji'nin Çarşamba ve Perşembe günleri beklediği kar yüksekliği tahmini, İstanbul'un büyük kısmında etkili olacak. Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren artacak olan kar yağışı, Cuma günü yerini parçalı butultu bir havaya bırakacak.

YARINKİ HAVA DURUMU

Perşembe Kar Yağışlı 0°C 2°C

ANKARA HAVA DURUMU

Perşembe Hafif Kar Yağışlı -2°C 2°C

İZMİR HAVA DURUMU

Perşembe Rüzgarlı 4°C 7°C