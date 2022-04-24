Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı hava durumu raporuna göre, Güneşli hava hafta ortasına kadar sürerken, çarşamba gününden itibaren yağmurlu hava etkisini gösterecek. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji 5 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Pazartesi günü tüm yurt genelinde sıcak ve güneşli hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan, Çankırı, Sivas, Kayseri, Nevşehir'in doğu, Yozgat'ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR

Çarşamba gününden itibaren sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre çarşamba ve perşembe günü ülkenin doğusunda kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahminlerine göre çarşamba ve perşembe günü birçok bölgede gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak.

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.