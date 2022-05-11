Yarınki hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu

Meteoroloji'den yapılan hava durumu değerlendirmelerine göre; yurt genelinde sıcaklıklar yükselişe geçerken bazı bölgelerde ise yağış sağanak bekleniyor. Yağışların hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere tüm illerde hava durumu (5 günlük)

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün Anadolu'da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Afyon, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Kütahya'nın güneyi ile İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın cumaya kadar günden güne etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise hissedilir bir yükseliş yaşanacak, cuma günü yurt genelinde yaz sıcaklıkları hissedilecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Elazığ hariç) ile Adıyaman'ın batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ve Kütahya'nın güneyi, İzmir, Manisa ve Aydın illerinin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da ise çarşamba günü hava sıcaklığı 21 derece olacak.

Cuma günü ülke genelinde güneşli bir hava beklenirken; Uşak ve Denizli'de yağışlı hava etkisini göstermeye devam edecek.

Cumartesi günü; Isparta, Burdur, Denizli, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Ardahan, Kars, Kastamonu ve Bolu'a gök gürültülü sağanak yağış gerçekleşecek.

Pazar günü tüm ülkede bulutlu ve yağışlı bir hava etkili olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün Afyonkarahisar, Uşak çevreleri ile Kütahya'nın güneyi, Manisa'nın doğusu ve Denizli'nin kuzeyinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Elazığ ve Ardahan hariç) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin güneydoğusunda 2500 metre üzeri rakımlı yerlerde karla karışık Yağmur ve yer yer kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Adıyaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.