21 Aralık 2021 Salı 15:11 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 15:11

Meteoroloji'den yapılan son dakika hava durumu uyarısına göre Marmara bölgesinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-10 derece altında seyretmesi bekleniyor. Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumuna göre ülke genelinde soğuk ve karlı bir hava hakim olurken, İstanbul'da sıcaklık -2 dereceye kadar düşecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul için 15 günlük hava durumu raporu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yarınki hava durumu değerlendirmelerine göre havalar iyiden iyiye soğuyacak, kar yağışı günlerce devam edecek.

Meteoroloji'den 6 il için "turuncu" kodlu uyarı verilirken, kar yağışı beklenen 10 il için de "sarı kod" uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

SİBİRYA SOĞUKLARI GELİYOR!

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı havanın 22.12.2021 Çarşamba günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ancak, sıcaklıkların 21.12.2021 Salı gününden itibaren Ege ve Akdeniz kıyı kesimi dışında kalan kesimlerde hissedilir derecede düşeceği, özellikle kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da 22.12.2021 Çarşamba günü hava Çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı ve gündüz 5, gece ise -1 derece olacak.

İstanbul'da 23.12.2021 Perşembe günü havanın çok bulutlu; gündüz 5, gece 0 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da 24.12.2021 Cuma günü hava parçalı bulutlu; gündüz 9 derece, gece ise 0 derece olacağı öngörülüyor.

'SARI KOD' UYARISI VERİLEN İLLER

Artvin, Bitlis, Hakkari, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Van, Batman ve Şırnak'ta beklenen karla karışık yağmur için "sarı kod" uyarısı yapıldı.

'TURUNCU KOD' UYARISI VERİLEN İLLER

Yoğun kar yağışı beklenen Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce için ise "turuncu kod" ile uyarı yapıldı.

Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Akdeniz, Ege ve Marmara'nın kıyı kesimleri dışında kalan kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yer yer yoğun olması beklendiğinden yüksek kesimlerin dik yamaçlarında çığ tehlikesi oluşma ihtimaline karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Turuncu, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılan bir terimdir. Kimyasal veya zararlı madde sızıntısı durumunda korunmayı amaçlar.

Rüzgarın etkisiyle soba gazından meydana gelen zehirlenme vb. gibi durumlarda Meteoroloji Turuncu kodlu uyarı vermektedir.

Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmez. Bu kod ile uyarıldığında hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülür. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekmektedir.